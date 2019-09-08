الغضبان: ملتزمون باتفاق خفض الانتاج واتفاقنا مع كوردستان يعزز ذلك

2019/09/08 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج وان اجمالي انتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة اقل مما تم انتاجه خلال الأشهر الماضية.

واشار الغضبان الى اضطراره لرفع الانتاج بسبب اشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وجاءت تعليقات وزير النفط قبل مغادرته الى دولة الامارات العربية لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن اوبك لمراقبة الانتاج الذي يعقد نهاية الاسبوع الحالي.

واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان العراق سيبدأ بخفض الانتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون الاول ديسمبر عام 2018، اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين الاول اكتوبرالقادم.

وستبدا فعاليات صيانة المصافي بالاضافة الى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام .

واشار الغضبان الى وجود مباحثات جدية وصلت الى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وعبر الغضبان عن امله في التوصل الى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير بحيث يؤدي الى تعظيم الموارد المالية.

ولفت الغضبان الى ان تحقيق هذا سيساعد في التزام العراق بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول "اوبك" وخارج "اوبك" وصولاً الى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه.

سوار أحمد

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