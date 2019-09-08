مفتشية الداخلية تضبط 800 قرص مخدر بحوزة شخصين يتاجران بالمخدرات في واسط وذي قار

2019/09/08 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة ذي قار شخصين متلبسين بالجرم المشهود بالاتجار بالمخدرات بين محافظتي واسط وذي قار وبحوزتهما مئات الأقراص المخدرة.وذكر مكتب المفتش العام في بيان” ان العملية نفذت وفق معلومات خاصة بمكتب المفتش العام في محافظة ذي قار والتي أشارت الى تورط […]

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