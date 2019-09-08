آفاق الوضع السوري في ضوء ما تشهده منطقة إدلب

2019/09/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّرت الأوضاع المأساوية في منطقة الشمال الغربي من سوريا (ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي تحديداً) في الآونة الأخيرة تقارير وكالات الأنباء،

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