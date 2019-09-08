الهيجل :ساطعن بقرار اقالتي في المحكمة الادارية

2019/09/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

قال نائب محافظ بغداد للشؤون الفنية ،علي الهيجل ، ان قرار اقالته الصادر من مجلس محافظة بغداد اليوم الاحد ، هو ثمن نزاهته في العمل من اجل العاصمة بغداد .

واضاف في تصريح للصحفيين ، ” لم احضر جلسة مجلس محافظة بغداد التي عقدت اليوم ، ولم اقدم اجوبة مكتوبة ، فجاء القرار ظالما بحقي وحق سكان بغداد “.

واكد “ساتوجه الى قضاة المحكمة الادراية “.

واقال مجلس محافظة بغداد في جلسته التي عقدها اليوم الهيجل على خلفية فساد اداري ومالي.

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