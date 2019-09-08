النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2019/09/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مجلس محافظة النجف، الاحد، تعطيل دوامه الرسمي ليوم الاثنين عدا الدوائر المشمولة بالخطة الامنية والخدمية .

وقال رئيس المجلس خضير نعمه الجبوري، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “هذا التعطيل جاء لإتمام مناسك ليلة العاشر من شهر محرم الحرام”.

وأضاف أن “الاهالي في هذه الايام لديهم الكثير من الممارسات الدينية لإحياء هذه الليالي المقدسة”.

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