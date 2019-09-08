افتتاح أول شعبة لشرطة الإنتربول في منفذ طربيل الحدودي مع الاردن

2019/09/08 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاحد، بافتتاح أول شعبة لشرطة الانتربول في منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/ إن “مديري شرطة الانتربول في العراق وبحضور قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج ومدير استخبارات المحافظة وعدد من القيادات الامنية افتتحوا شعبة لشرطة الانتربول في منفذ طربيل الحدودي مع […]

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