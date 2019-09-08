2019/09/08 | 15:55

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الداخلية: القبض على عصابة تسليب وسرقات للعجلات في بغداد

بغداد/..



تمكنت القوات الأمنية، اليوم الاحد، من اعتقال عصابة تقوم بعمليات تسليب وسرقات للعجلات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "مفارز مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على عصابة لقيامهم بعدة عمليات تسليب وسرقات للعجلات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، "بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمتهم ،وقد عرضت الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة ٤٤٦ق.ع".

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