2019/09/08 | 15:56

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العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 15 مجهولًا في القائم

اعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي ،اليوم عن العثور على مقبرة جماعية

تضم رفات 15 مجهول الهوية في قضاء القائم غرب الانبار.

وقال مصدر امني، إن قوة من مديرية أمن الحشد ضمن قاطع عمليات

الانبار عثرت على مقبرة جماعية في قضاء القائم بالقرب من الحدود

العراقية السورية، مضيفاً انه تمت المحافظة على معالم المقبرة بهدف

التعرف على هوية الرفات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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