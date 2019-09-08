افتتاح أول شعبة لشرطة الانتربول في الانبار

2019/09/08 | 15:56

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اعلن مصدر امني رفيع المستوى في قيادة شرطة محافظة الانبار، عن افتتاح

اول شعبة لشرطة الانتربول غربي الانبار .وقال المصدر ، اليوم الاحد، ان "منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي

الانبار، شهد مراسيم افتتاح شعبة لشرطة الانتربول بحضور مدير شرطة

الانتربول في العراق وقائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج

ومدير شعبة استخبارات المحافظة وعدد اخر من القيادات الامنية ".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن ذكر اسمه ان "افتتاح شعبة لشرطة

الانتربول تعد الاولى من نوعها في المحافظة ضمن جهود القيادات الامنية

للتطوير المنظومة الامنية للحفاظ على المكتسبات الامنية ، مبينا ان"

افتتاح هذه الشعبة ستسهم في ملاحقة المطلوبين واعتقالهم".

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