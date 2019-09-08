2019/09/08 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى … اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، عن تمكن قيادة عمليات نينوى، من ضبط ثلاث عجلات تابعة لتنظيم داعش في جزيرة المحافظة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه “بناءً على ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ثلاث عجلات في جزيرة نينوى جنوب قضاء البعاج، وتمت معالجتها من قبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات نينوى تعالج ثلاث عجلات لداعش جنوب البعاج) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات نينوى تعالج ثلاث عجلات لداعش جنوب البعاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).