ترامب يلغي “اجتماعا سريا” مع طالبان ويوقف مفاوضات السلام

2019/09/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام آباد – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت أنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها

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