“التمور ” ثروة العراق الوطنية تتعرض للآباد

2019/09/08 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباحثة شذى خليل* العراق أرض السواد ..هكذا كان يطلق على ارض الرافدين ، وتسمية ارض السواد لكثرة انتشار اشجار النخيل على

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