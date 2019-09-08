2019/09/08 | 16:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الباحثة شذى خليل* العراق أرض السواد ..
هكذا كان يطلق على ارض الرافدين ، وتسمية ارض السواد لكثرة انتشار اشجار النخيل على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“التمور ” ثروة العراق الوطنية تتعرض للآباد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هكذا كان يطلق على ارض الرافدين ، وتسمية ارض السواد لكثرة انتشار اشجار النخيل على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“التمور ” ثروة العراق الوطنية تتعرض للآباد) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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