ظريف: لن نتخلى عن التعاون مع منظمة الطاقة الذرية

2019/09/08 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ظريف، في بيان لوزارة الخارجية الايرانية، عقب لقائه القائم بأعمال رئيس الوكالة الدولية "كورنيل فيروتا" في طهران، انه" يجب استمرار التعاون بين طهران والمنظمة الدولية وعلى استمرار المنظمة بالقيام بوظائفها في مراقبة الملف النووي الإيراني بصورة حيادية".وأضاف ظريف ان" الإجراءات التي اتخذتها طهران بتقليص تعهداتها بموجب الاتفاق النووي جاءت ردا على عدم وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها"، متابعا، ان" هذه الإجراءات تأتي ضمن المادة 36 من الاتفاق النووي".انتهى..م.م

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