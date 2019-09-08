كردستان تعطل الدوام غداً بمناسبة العاشر من محرم

2019/09/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة العاشر من شهر محرم.

وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بمناسبة يوم العاشر من شهر محرم، تعلن حكومة إقليم كردستان ان يوم الاثنين 9 – 9 – 2019 عطلة رسمية في كافة مؤسسات الإقليم”.

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