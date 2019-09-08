بدء الدوريات الأميركية التركية المشتركة بالمنطقة الآمنة شمال سوريا

2019/09/08 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكتشاكاليه (تركيا) – بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة صباح الأحد في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا تنفيذاً للاتفاق

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