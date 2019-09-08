2019/09/08 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الإيرانية: ناقلة النفط التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق وصلت إلى وجهتها وتم بيع حمولتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الإيرانية: ناقلة النفط التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق وصلت إلى وجهتها وتم بيع حمولتها وكالة خطوة برس.

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