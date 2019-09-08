رويترز: الحكومة الأفغانية ترهن عملية السلام الحقيقي بقبول طالبان وقف اطلاق النار

2019/09/08 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت الرئاسة الأفغانية حركة طالبان بعرقلة عملية السلام في البلاد، بسبب إصرارها على الاستمرار بدوامة العنف والحرب في أفغانستان.

وأفادت صحيفة رويترز نقلا عن مكتب الرئيس الافغاني أشرف غني، أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف، وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة، مبينا أن السلام الحقيقي سيتحقق عند موافقة طالبان على وقف اطلاق النار.

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