للنساء فقط.. حجم خصرك قد يسبب موتك

2019/09/08 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بينت دراسة جديدة أن موضع دهون الجسم هو الأكثر أهمية حيث كشفت الدراسة التي أجريت على حوالي 700 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث أن الدهون المتراكمة حول الخصر تمثل خطراً أكبر للإصابة بمرض الشريان التاجي، مقارنة بمؤشر كتلة الجسم الكلي المرتفع.

وأوضحت الدراسة، التي شملت حوالي 700 امرأة كورية، أن خطر الإصابة بأمراض القلب أعلى بكثير لدى النساء اللواتي بلغ حجم خصورهن 85 سم على الأقل (33.5 بوصة)، بالمقارنة مع أولئك زائدات في الوزن عموماً، مع مؤشر كتلة جسم يزيد عن 25.

وقالت دكتور فوبيون "إن تحديد النساء المصابات بالدهون الزائدة في البطن، حتى إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهن في المستويات الطبيعية، أمر مهم لتنفيذ تدخلات نمط الحياة".

أما الخبر السار فهو أنه يمكن تجنب الإصابة بأمراض القلب التاجية إلى حد كبير من خلال تحسين نمط الحياة اليومي، بتناول أغذية صحية وممارسة الرياضة.

ووفقاً لمايو كلينك، فإن قلة النشاط البدني، والوزن الزائد، والتدخين من بين بعض السلوكيات الأساسية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويدعم نتائج الدراسة الجديدة تقرير سابق لعام 2018، أصدرته الهيئة القومية للخدمة الصحية في بريطانيا NHS، ويشير إلى أن محيط الخصر الذي يتخطى 102 سم للرجال و88 سم للنساء يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أكثر.

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