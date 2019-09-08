مجلس الوزراء يكلف وزارتي العمل والمالية بوضع تعليمات منح امتيازات المتعاقدين والاجراء

2019/09/08 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كلف مجلس الوزراء، اليوم الاحد، وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بوضع تعليمات منح الامتيازات للمتعاقدين والاجراء اليوميين.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان مجلس الوزراء كلف وزارتي العمل والمالية بوضع تعليمات من شأنها منح امتيازات للمتعاقدين والاجراء اليوميين في القطاع العام".

وكان مجلس الوزراء قد عقد اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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