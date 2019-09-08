مراقبة الحكومة النيابية: استضافة عبد المهدي داخل البرلمان قائمة وهذه أهم نقاط النقاش

2019/09/08 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، الاحد، أن استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعدد من الوزراء الخدميين داخل مجلس النواب لازالت قائمة، فيما بينت أن ابرز نقاش الحوار معرفة ما تحقق من انجاز البرنامج الحكومي وكشف أسباب تعطيل المشاريع الخدمية.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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