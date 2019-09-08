2019/09/08 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إعداد تصاميم متكاملة لمشروع بناء مجمع سكني واطئ الكلفة من طابقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: إعداد تصاميم متكاملة لمشروع بناء مجمع سكني واطئ الكلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: إعداد تصاميم متكاملة لمشروع بناء مجمع سكني واطئ الكلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).