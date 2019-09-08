2019/09/08 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت السعودية والإمارات باستجابة “الحكومة اليمنية الشرعية” و”المجلس الانتقالي الجنوبي“، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.وشددت الدولتان في بيان لهما على، “ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام”​​​.وأضاف البيان المشترك، “عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية والإمارات ترحبان باستجابة “الحكومة الشرعية” و”المجلس الانتقالي” للحوار النعيم نيوز.

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