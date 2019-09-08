2019/09/08 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف مجلس الوزراء وزارتي العمل والمالية بوضع تعليمات لمنح امتيازات للمتعاقدين والأجراء في القطاع العام.وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عادل عبد المهدي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يمنح امتيازات للمتعاقدين والاجراء في القطاع العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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