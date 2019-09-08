2019/09/08 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين مجهولين قتلوا سجينين بهجوم نفدوه على دورية امنية تقلهما شمال شرقي محافظة ديالى.وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم على دورية امنية تقل سجناء قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى، مبينا أن الهجوم اسفر عن مقتل سجينين اثنين”.وأوضح المصدر،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل سجينين بهجوم مسلح على دورية تقلهما في ديالى وكالة خطوة برس.

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