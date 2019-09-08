2019/09/08 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفضُ حجم الأموال السائلة التي يجب على البنوك أن تحتفظ بها كاحتياطياتٍ، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، في خطوةٍ من شأنها أن تفرجَ عن سيولةٍ بقيمة مئة وستة وعشرين مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وأضاف البنك المركزي في بيان إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، بمقدار خمسين نقطة أساس لكل البنوك ، لتصل إلى ثلاثة عشر بالمئة، مع خفض إضافي بمقدار مئةَ نقطة أساس، للبنوك التجارية المؤهلة في المدن.

وكان محللون قد توقعوا أن تُعلن الصين قريبا عن المزيدِ من الإجراءات ، لتيسير السياسات النقدية والمالية ، بينما يتعرضُ ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، لضغوطٍ متنامية من تصعيدٍ في الرسومِ الجمركية الأميركية، وركودٍ في الطلب المحلي.

وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، سبع مرات منذ أوائل العام الماضي.



وجاءَ أحدثُ خفض ، عند الحد الأعلى لتوقعات السوق وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها .

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تخفض نسبة الإحتياطي الإلزامي لدى البنوك للمرة الثالثة هذا العام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تخفض نسبة الإحتياطي الإلزامي لدى البنوك للمرة الثالثة هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).