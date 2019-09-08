الوصي والعسكر

2019/09/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد القشطيني تمسك الأمير عبد الإله، رحمه الله، الوصي على عرش العراق في أيام العهد الملكي، أيام الخير، بتقليد سنوي، وهو أن يدعو تلامذة الكلية العسكرية إلى بيته، قصر الرحاب، لتناول وليمة العشاء معه بعد اجتيازهم الامتحان النهائي، احتفالاً بتخرجهم، وتسلمهم رتبتهم كضباط، رتبة ملازم ثانٍ.حدث مثل ذلك عند تخرجت دفعة 1951، فدعا الخريجين […]

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