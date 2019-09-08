2019/09/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العطار لم تحظ ملحمة إنسانية في التاريخين القديم والحديث، بمثل ما حظيت به ملحمة الاستشهاد في كربلاء من اعجاب ودروس وعبر وتعاطف، فقد كانت حركة على مستوى الحادث الوجداني الأكبر لأمة الإسلام بتشكيلها المنعطف الروحي الخطير الأثر في مسيرة العقيدة الإسلامية، والتي لولاها لكان الاسلام دينا باهتا يركن في ظاهر الرؤوس، لا عقيدة راسخة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمام الحسين في الفكر الغربي) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمام الحسين في الفكر الغربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).