السلطة الأولى وليست الرابعة

2019/09/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.آمال موسى تُصنف الصحافة بكونها السلطة الرابعة في المجتمع وهو تصنيف قد أصبح حسب اعتقادنا قديما ويحتاج إلى وقفة خاصة، الهدف منها مراجعة هذا التصنيف وتنسيبه من فضاء إلى آخر وأيضا إعادة النظر في ترتيبه في تركيب السلط في المجتمع نفسه.لقد عرف الإعلام المكتوب وبشكل مضاعف وخاص السمعي والبصري تحولات هائلة جعلت سلطته […]

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