بومبيو: أمريكا ستواصل الضغط على طالبان

2019/09/08 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان للوفاء بالتزاماتها في محادثات السلام.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن" التلفزيونية: "إذا لم تنفذ طالبان الالتزامات التي قدموها لنا على مدى أسابيع، وفي بعض الحالات على مدى شهور، فلن يقلص الرئيس الضغط".وأكد في الوقت ذاته، أن واشنطن "لن تقلص دعمها لقوات الأمن الأفغانية التي تقاتل بكل قوة هناك في أفغانستان".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، وإلغاء لقاء سري كان مقررًا الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة؛ على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابل، قبل 3 أيام.وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، مساء السبت، إنه كان من المقرر وصول بعض كبار قادة طالبان والرئيس الأفغاني إلى كامب ديفيد، الأحد، كل على حدة.وأضاف: "لكن حركة طالبان تبنت هجومًا راح ضحيته 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في كابل، من أجل تعزيز موقفها التفاوضي..



لقد ألغيت الاجتماع فورًا، وأوقفت مفاوضات السلام".



انتهى

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