كركوك تسجل قرابة 10 آلاف حالة ولادة

2019/09/08 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة مستشفى كركوك العام، الاحد، تسجيل قرابة 10 الآف حالة ولادة في صالة الولادة خلال منذ بداية العام الحالي.وقال مدير مستشفى كركوك العام، الدكتور الصيدلاني، محمد فريدون فاضل، في بيان تلقت “النعيم نيوز” ، نسخة منه، ان”صالة الولادة في مستشفى كركوك سجلت خلال الثمانية الأشهر الماضية 9785 حالة ولادة بينها 6961 حالة ولادة …

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