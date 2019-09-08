المالية النيابية توضح اسباب ارتفاع العجز بموازنة 2020 وتكشف عن شخصيات بالحكومة ضالعة بهذا الانهيار

2019/09/08 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق مرة أخرى تعود مخاطر انهيار موازنة الدولة المالية ويدب الرعب في قلوب العراقيين، خاصة شريحة الموظفين من تضرر رواتبهم او الاستقطاع منها وهو ما حذرت منه المالية النيابية بلسان احد اعضائها من وجود تضخم في رواتب الموظفين سنة 2020.وقال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي في حديث لـ”يس عراق” ان […]

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