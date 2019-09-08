2019/09/08 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقتل سجينين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مسلحين يستقلون سيارات رباعية الدفع اوقفوا دورية تقل سجينين في منطقة ركبة على طريق بعقوبة المقدادية، وقتلوا سجينين وأستولوا على اسلحة عناصر الأمن في الدورية".

وأضاف أن "الحادثة مشابهة لأخرى شهدتها المحافظة العام الماضي وما تزال ملابساتها غامضة".

وفي تصريح مقتضب قال المتحدث الإعلامي لشرطة ديالى العميد غالب العطية لـ"الغد برس" إن "الحادث ما تزال ملابساته غير معروفة، وتم فتح تحقيق به لمعرفة تفاصيله واتخاذ الاجراءات اللازمة وسيتم الإعلان عن أي تطورات".

وكان مصدر امني قد افاد قبل قليل، بمقتل سجينين بهجوم مسلح قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف لـ الغد برس تفاصيل مقتل السجينين في ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف لـ الغد برس تفاصيل مقتل السجينين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).