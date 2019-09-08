مصدر: التخطيط انتهت من عملية مسح الاراضي لتوزيعها على المواطنين

2019/09/08 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر في وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن الانتهاء من عملية مسح وتخصيص الأراضي في جميع المحافظات، لغرض توزيعها على المواطنين.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مديريات التخطيط في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أنجزت مسح جميع القطع خارج التصميم الأساسي للمدن، لغرض توزيعها على المواطنين ضمن مبادرة السكن التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "أغلب القطع المخصصة، أنجزت فيها الإجراءات الفنية والإدارية، فيما يخص وزارات البيئة والنفط والكهرباء والزراعة، بشأن خلوها من المتعلقات الزراعية والنفطية".

وأشار إلى أن "بعض قطع الأراضي في عدد من المحافظات تم تغيير مواقعها، لاحتوائها على آبار نفطية أو متعلقات زراعية، فضلاً عن اعتراض المواطنين الساكنين حولها".

وفيما يخص موقع القطع المخصصة في مدينة بغداد، بين أن "القطع تم تخصيصها ضمن منطقتي النهروان وأبي غريب، وبلغ عدد القطع فيها، ما يقارب المئة ألف قطعة".

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