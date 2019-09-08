في سابقة تحدث لاول مرة بتاريخ العراق.. المالية النيابية: عجز موازنة 2020 بلغ 72 ترليون دينار

2019/09/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن عجز الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 وصل- بحسب النموذج الأولـي- الى 72 ترليون دينار.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، فـي تصريح صحفي، إن "المـوازنـة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة فـي أمـريـن، أولـهـمـا أن الـنـمـوذج سيكون فيه تغيير أي يتحول الى...

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