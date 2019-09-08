تربية كربلاء تحرز المركز الأول على العراق بنسب النجاح للدراسة المتوسطة

2019/09/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة المتوسطة الوزاري، مبينة تصدر مديرية تربية كربلاء المقدسة نسب النجاح بـ 75،10%.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "نسبة النجاح العامة للصف الثالث المتوسط بلغت (64،76%)، مبينة ان ارتفاعها تدل على رصانة الاسئلة وجدية وجهد الطالب في تحقيق النجاح.

وأشارت الى، ان "مديرية الكرخ الأولى احتلت المركز الثاني على العراق بـنسبة (72،75%) فيما حلت الكرخ ثالثاً بـنسبة نجاح بلغت (72، 20%).انتهى/ ف

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