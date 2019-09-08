التحالف الدولي يقتل عدد من الدواعش في نينوى

2019/09/08 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، مقتل ثمانية دواعش في نينوى بضربة جوية من قبل التحالف الدولي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "التحالف الدولي إستهدف عناصر لداعش في نينوى بضربة جوية بعد ورود معلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى، في جزيرة حاوي اصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل، مما أسفر عن قتل ٨ إرهابيين من عصابات داعش".انتهى/س

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