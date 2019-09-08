2019/09/08 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد، بأن أحد أقوى الأعاصير التي ضربت شبه الجزيرة الكورية تسبب في مقتل 5 أشخاص وجرح 3 آخرين في كوريا الشمالية، في أول إعلان عن الخسائر البشرية منذ وصول الإعصار إلى اليابسة أمس.وقبل وصوله إلى كوريا الشمالية، ضرب إعصار “لينغ لينغ” كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعصار “لينغ لينغ” يخلف 8 قتلى في الكوريتين وكالة خطوة برس.

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