أحدهما تقرر الافراج عنه..مقتل سجينين بهجوم مسلح أثناء عودتهما من المحكمة بديالى

2019/09/08 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل سجينين في هجوم مسلح أثناء عودتهما من المحكمة شمال شرق ديالى.

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