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اردوغان يتهم الولايات المتحدة بالسعي لحماية إرهابيين أكراد


اردوغان يتهم الولايات المتحدة بالسعي لحماية إرهابيين أكراد
2019/09/08 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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