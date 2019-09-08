لو العب لو اخرب الملعب..

2019/09/08 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالى تحت منطق لن اعمل ولن ادع احد يعمل، الكثير من شبابنا الايزيديين تعودوا على منطق النقد والتقليل من القيمة والاستهزاء بكل عمل سواء كان صغيراً او كبيراً، الإبادة الاخيرة والبقاء في المخيمات وفي النزوح وتعدد الرؤى السياسية والعسكرية اصبحت دافعاً قوياً للشباب للسب والشتم والتقليل من الشأن بكل عمل تقدمه اي جهة.الاعلام …

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