نكتة امريكية بايخة

2019/09/08 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حمد كاظم… اعضاء الكونكرس الامريكي خاصة الجمهوريون منهم يطالبون الحكومة العراقية بعدم اغلاق مكاتب قناة الحرة الكذّابة لسان حال الادارة الامريكية (احتراما لحرية الصحافة).هذه النكتة ليس بايخة بل (جايفة) لان ترامب منذ وصوله للبيت الابيض قام بما يلي: اولا: الاعتداء على الصحفيين الذين اختلفوا معه في الرأي او كشفوا فساده بتصريحات قذرة […]

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