مسلحون يقتلون سجينين بهجوم على دورية شمال شرقي ديالى

2019/09/08 | 17:46

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مسلحين مجهولين قتلوا سجينين بهجوم نفدوه على دورية امنية تقلهما شمال شر...

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