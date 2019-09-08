الفتح يؤكد: لا توجد في البرلمان اية مسودة لقانون اخراج القوات الأجنبية

2019/09/08 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، اليوم الأحد، انه لا توجد في مجلس النواب العراقي اية مسودة لقانون اخراج القوات الأجنبية.وقال الزاملي لوكالة النبأ للإخبار، ان "قضية اخراج القوات الأجنبية بيد الحكومة وهي من عليها سن قانون بذلك، مؤكدا انه لا توجد في البرلمان اية مسودة لقانون اخراج القوات الأجنبية".

وأضاف، ان "اغلب الكتل البرلمانية متفقة على عدم الحاجة لوجود القوات الاجنبية، وخصوصا قوات الاحتلال الأمريكي، مضيفا ان الولايات المتحدة الأمريكية، تنصب العداء للعملية السياسية وتسعى لإسقاطها، ولهذا على الحكومة العمل لإخراجها بأسرع وقت من كافة الاراضي العراقية".



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