2019/09/08 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى 17 وزيرا بالحكومة الانتقالية السودانية، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية.الخرطوم -خطوة برس.وبحسب مراسل “خطوة برس”، فإن “وزراء الحكومة الانتقالية أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، ورئيس الوزراء، ورئيس القضاء السوداني”.وأوضح مراسل “خطوة برس”، قائلا: إن 17 وزيرا أدوا اليمين الدستورية، وهناك وزارتا البنية التحتية والنقل والثروة الحيوانية والسمكية لم يتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 17 وزيرا بالحكومة الانتقالية بالسودان يؤدون اليمين الدستورية وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 وزيرا بالحكومة الانتقالية بالسودان يؤدون اليمين الدستورية) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 وزيرا بالحكومة الانتقالية بالسودان يؤدون اليمين الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).