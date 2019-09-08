2019/09/08 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال خمسة متهمين بجرائم السرقة والاتجار بالبشر.وذكرت القيادة في بيان، إن “القوات الأمنية فـــي قيادة عمليات بغــــداد وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة الاجرام وقسم مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، تمكنت من اعتقال متهمة وفق المادة {6/جرائم الاتجار بالبشر} ضمن منطقة المنصور تقاطع الرواد، كما تم اعتقال {4} متهمين وفق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بجرائم السرقة والاتجار بالبشر النعيم نيوز.

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