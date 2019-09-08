الولايات المتحدة ستعاقب كل دولة تشتري النفط الإيراني.. انتهى الأمر

2019/09/08 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن الممثل الأميركي الخاص بالشؤون الإيرانية، #براين_هوك، أن #الولايات_المتحدة ستعاقب أي دولة تشتري #النفط من #إيران بعد انتهاء #الإعفاءات في الثاني من مايو.وقال هوك في تصريحات […]

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