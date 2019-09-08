استشهاد الأسير الفلسطيني بسام السايح

2019/09/08 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي عصر الاحد استشهاد الأسير بسام

السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه“ الإسرائيلي. ولم تستجب السلطات الإسرائيلية إلى دعوات الإفراج عن الأسير السايح،

رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن

مرض السرطان في العظم.وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء

مختصين إلى ظهور الماء في رئة الأسير وزيادة كبيرة من الماء على

الرئتين وتضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب.وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال هددت بتصعيد الأوضاع داخل

السجون في حال استشهاد السايح وهو قيد الاعتقال.تجدر الإشارة إلى أن الأسير بسام أمين محمد السايح من سكان مدينة

نابلس، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 8 / 10/

2015م.الصحفي الاسير بسام السايح البالغ من العمر اربعة واربعين عاما تم

اعتقاله بدعوى مشاركته في عملية ايتمار وادت الى مقتل عدد من

المستوطنين.

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