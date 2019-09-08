2019/09/08 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى … أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، قتل ارهابي داخل وكر في نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “قوة من اللواء ٤٣ في الفرقة العشرين ضمن قيادة عمليات نينوى، واستناداً الى معلومات دقيقة، تتمكن من قتل إرهابي داخل إحدى الأوكار التي كان بداخله حزام ناسف وارزاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الحربي: مقتل ارهابي داخل احدى الاوكار في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الحربي: مقتل ارهابي داخل احدى الاوكار في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).