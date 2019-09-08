ألانبار بحاجة لـ500 مليار دينار لإعادة تأهيل مشاريعها المتوقفة

2019/09/08 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مجلس محافظة الانبار، الاحد، بان إعادة تأهيل المشاريع المتوقفة جراء الاحداث التي شهدتها المحافظة بحاجة الى 500 مليار دينار.وقال عضو المجلس عذال الفهداوي لـ/ المعلومة /، إن “المشاريع المتوقفة عن العمل منذ عامل 2013 ولحد الان تحتاج الى تخصيصات مبالغ تقدر بـ500 مليار دينار لإعادة تأهليها وفق الخطة المرسومة لها من […]

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