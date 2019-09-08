مصرع منتسب بالحشد وإصابة مدني بحادث سير في ديالى

2019/09/08 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الأحد، بمصرع منتسب في الحشد الشعبي، وإصابة مدني بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "عنصرا في الحشد الشعبي لقي مصرعه فيما اصيب مدني عندما كانا يستقلان دراجة نارية وتعرضا لحادث سير على طريق بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج".

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